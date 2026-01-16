Haberler

Malazgirt'te karne töreni düzenlendi

Malazgirt'te karne töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Danışmentgazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilere yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İlçede eğitim gören 10 bin 200 öğrenci, bugün karnelerini aldı.

Danışmentgazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrencilere karnelerini teslim eden Bayram, yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Şube Müdürü Okan Yıldırım ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı