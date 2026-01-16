Malazgirt'te karne töreni düzenlendi
Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Danışmentgazi İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilere yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.
İlçede eğitim gören 10 bin 200 öğrenci, bugün karnelerini aldı.
Danışmentgazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Öğrencilere karnelerini teslim eden Bayram, yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Şube Müdürü Okan Yıldırım ve veliler katıldı.
