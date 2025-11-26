Adıyaman'da Çiftçilere 50 Ton Nohut Tohumu Dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çiftçilere 50 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, yüzde 60 hibeli Göksu çeşidi tohumluk nohut dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe kaymakamı Kadir Algın'ın katılımıyla düzenlenen programda, 111 çiftçiye toplam 50 ton nohut tohumu ulaştırıldı. Kaymakam Kadir Algın, dağıtımı yapılan tohumların çiftçiler için bereketli kazançlara vesile olmasını temenni ederek, tarımsal üretimin desteklenmesinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bakanlığın tohum dağıtım projesiyle tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve üretimin artırılması hedefleniyor.