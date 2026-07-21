MSB, Somali'deki sondaj faaliyetlerine yönelik koruma görevini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın'ın, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın tarafından Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine sağlanan refakat ve koruma görevine devam ediliyor."