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Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ceset sudan çıkarılarak kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda meydana geldi. Baraj gölünde bir kişiyi suda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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