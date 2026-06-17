Haberler

Göksu Travertenleri 2 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Göksu Travertenleri 2 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un önemli turizm noktalarından Göksu Travertenleri, 23 Nisan'da açılmasının ardından yaklaşık iki ayda 40 bin ziyaretçiye ulaştı. Yeni düzenlemelerle 2026'da rekor bekleniyor.

Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Göksu Travertenleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. 23 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açan travertenler, yaklaşık iki aylık sürede 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, tesisi ziyaret ederek çeşitli nedenlerle giriş yapmayan yaklaşık 10 bin kişinin de hesaba katılmasıyla bölgeyi ziyaret eden toplam kişi sayısının 40 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Göksu Travertenleri'nde gerçekleştirilen yeni çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte 2026 yılı içerisinde ziyaretçi sayısında rekor seviyelere ulaşılmasının beklendiği ifade edildi.

Sezon başlangıcından itibaren ziyaretçi güvenliği ve tesis düzeninin korunması amacıyla çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Traverten alanındaki korkulukların bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Merdivenler ile ayakkabılıkların boya ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Travertenlere su ulaşımını engelleyen bölgelerde kırma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca otopark alanı ve çevresinde yabani ot temizliği gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi sağlandı. Göksu Travertenleri'nin doğal yapısının korunması ve ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunulması amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarının sezon boyunca devam edecektir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak