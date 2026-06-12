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Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı

Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genç için arama çalışması başlatıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu çayında serinlemek isteyen 4 gençten biri, su seviyesinin aniden yükselmesiyle akıntıya kapılarak kayboldu. 3 genç kurtulurken, kaybolan İsa Özkul için arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için suya giren 4 gençten biri, su seviyesinin yükselmesi sonucu gözden kayboldu.

Kızılin Köprüsü yakınlarında bulunan Göksu çayında serinlemek için suya giren Vakıf Aksu (17), Hasan Gulusarı (20), Ali Yıldız (19) ve İsa Özkul, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Özkul ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan Özkul'u bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
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