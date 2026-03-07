Haberler

Malazgirt'te muhtarlar iftar programında bir araya geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Göksu Bayram, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Muhtarlar ve kamu temsilcileri bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde muhtarlar için iftar programı düzenlendi.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca bir kafede düzenlenen programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Muhtarların önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bayram, aynı sofrada bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşan katılımcılara teşekkür etti.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirerek muhtarlar ve kurum temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İshak Erdem, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım ve muhtarlar katıldı.

