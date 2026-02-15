Adana'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden açıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Feke ile Saimbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, bölgede başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolunun kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldığı kaydedildi.