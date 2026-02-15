Haberler

Adana'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke-Saimbeyli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Feke ile Saimbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgede başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolunun kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Tuğba Kan - Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı

Transfer olduğu gün surat asılmıştı! Herkesi pişman ediyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar