Göksu Çayı'nda cansız bedeni bulunan İsa, toprağa verildi

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, akrabalarının nikahından sonra yakınlarıyla gittiği piknikte Göksu Çayı'na girip kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan İsa Özkul (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran'da Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, akrabalarının nikah töreninden sonra piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girip akıntıyla sürüklenen Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıç polisler, kaybolan Özkol'u bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Adıyaman'daki ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adamlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ekipleri ve farklı illerden gelen yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma personeli de çalışmalara katıldı. Su altı ve su üstünde yürütülen kapsamlı çalışmalarda Malatya Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), İsa Özkul'un cesedine ulaştı.

Olay yeri incelemelerinin ardından Özkul'un cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Otopsinin ardından İsa Özkul'un cenazesi, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyünde toprağa verildi. Cenazede Özkul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı