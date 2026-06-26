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Malazgirt'te karne heyecanı

Malazgirt'te karne heyecanı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini aldı. Kaymakam Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Karne törenine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek katıldı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenerek karnelerini ve başarı belgelerini kendi elleriyle takdim etti.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Bayram ile Müdür Tek, yıl boyunca emek veren öğrencileri tebrik etti. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, veliler ve öğretmenler de bu özel ana tanıklık etti.

Öğrencilere hitap eden Kaymakam Göksu Bayram, uzun ve yoğun bir eğitim dönemini geride bırakan öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise eğitim sürecinde destek veren öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Karne dağıtım programı, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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