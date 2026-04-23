Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, 23 Nisan'da koltuğunu Katar Türk Okulu öğrencilerine devretti

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyükelçilik koltuğunu temsili olarak Katar Türk Okulu 4/A sınıfı öğrencileri Buğlem Aydilge Ünveran ve Zübeyir Talha Şengüler'e devretti.

Büyükelçilik makamında yapılan temsili devir teslim törenine büyükelçilik çalışanları, Doha Eğitim Müşaviri, Katar Türk Okulu idarecileri ve öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen programda konuşan Büyükelçi Göksu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu hatırlattı.

Göksu, 23 Nisan'ın ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların bu mirası daha da ileriye taşıyacağına olan inancını vurguladı.

Program kapsamında büyükelçilik koltuğuna temsili olarak oturan öğrenciler, gelecekte ülkelerine faydalı bireyler olmayı hedeflediklerini ve Katar'da 23 Nisan'ı kutlamış olmalarından dolayı duydukları mutlulukları ifade etti.

Temsili tören, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi.