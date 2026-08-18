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Özdağ, Etimesgut'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Özdağ, Etimesgut'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Etimesgut'ta Süvari Mahalle Pazarı, Metromall AVM ve Göksu Parkı'nı ziyaret etti. Pazar esnafı, alışveriş merkezi ziyaretçileri ve parktakilerle bir araya gelen Özdağ, vatandaşların sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı. Ziyaretlerde partisinin politikalarını anlatan Özdağ, halkla sohbet ederek günün programını tamamladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, Süvari Mahalle Pazarı, Metromall AVM ve Göksu Parkı'nı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Etimesgut'taki programı kapsamında ilk olarak Süvari Mahalle Pazarı'nı ziyaret etti. Özdağ, burada pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ daha sonra Metromall AVM'ye geçerek vatandaşlarla görüştü.

Etimesgut programını Göksu Parkı ziyaretiyle sürdüren Özdağ, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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