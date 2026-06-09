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Espiye'den kısa kısa

Espiye'den kısa kısa
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Giresun'un Espiye ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları sergisi açıldı. Üç gün sürecek sergide kursiyerlerin eserleri sergilenirken, açılışa kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü katıldı. Ayrıca Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Kümbet Yaylası, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl ve Göksu travertenlerine gezi düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düğün salonunda organize edilen sergide, kursiyerlerin el sanatları beğeniye sunuldu.

Üç gün gezilebilecek serginin açılış törenine, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve davetliler katıldı.

Öğrenciler turistik mekanları gezdi

Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel gelişimi desteklemek amacıyla gezi düzenlendi.

Öğrenciler, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kümbet Yaylası, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl ve Göksu travertenlerini ziyaret etti.

Yüksekokul Müdürü Ersan Bektaş, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
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