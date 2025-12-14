Esenler'de Dünya Çay Günü'ne özel 55 çeşit çay ikramı

Esenler Belediyesi, Uluslararası Dünya Çay Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen 55 çeşit çayı ilçe sakinlerine ikram etti.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk toplumundaki önemini vurguladığı çayın hayatın her anında insanlara eşlik eden özel bir kültür unsuru olduğunu söyledi.

Çayın kimi zaman mutluluğun, kimi zaman hüznün simgesi olduğunu dile getiren Göksu, "Yediden yetmişe her birimizin hafızasında istisnai yere sahiptir çay. Çay bizim toplumumuzda bazen mutluluğun işaretidir. Bazen hüznün yok edicisidir. Bazen derttaştır, bazen yoldaştır bazen arkadaştır." ifadelerini kullandı.

Göksu, Türk çayının dünyada ayırt edici bir özelliği olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyada üzerine kar yağan tek çay bizim çayımızdır. Onun içindir ki dünyada kimyasal olmayan tek çay bizim çayımızdır. Bu açıdan baktığımızda çay bizim için sadece derttaş, yoldaş değil, aynı zamanda anlamlı bir şifa kaynağıdır. Kendi içerisinde vücuda çok ciddi katkılar sağlayan doğal, hiçbir kimyasalı üzerinde barındırmayan anlamlı bu çayımız artık bizim yuvalarımızın vazgeçilmezi, işlerimizin ve iş yerlerimizin vazgeçilmezi artık herkesin bir iş kurduğu zaman, ilk yaptığı şey çay ve çaycıyı bulmaktır."

Göksu, Esenler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Es Kafe markasına da değinerek, çayın erişilebilir fiyatlarla sunulduğunu belirterek, Es Kafe'nin yeni şubelerinin açılacağını kaydetti.

Etkinlik kapsamında alana mini bir çay tarlası kuruldu. Belediye Başkanı Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ile birlikte çay budadı.

Büyük kazanlarda demlenen çayların vatandaşlara ikram edildiği etkinlikte, lezzetli bir çay için demlemenin nasıl yapılacağına ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Karadenizli sanatçı Batuhan Akyıldız'ın yöreye ait türküler seslendirdiği programda, horon gösterisi de yapıldı.