Malatya'da lise öğrencileri bakkal veresiye defterindeki borçları ödedi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Arguvan Şehit Tuncay Göksu Anadolu Lisesi öğrencileri, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Okulda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde Gezi Kulübünde bir araya gelen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdi.

Gezi Kulübü öğretmeni Ali Turgut ile öğrenciler, kendi aralarında topladıkları parayla bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki borçları kapattı.

Okul Müdürü Ali Ünverdi, yaptığı açıklamada, öğrencilere teşekkür etti.

Emeği geçenlere tebrik eden Ünverdi, ramazan ayında yapılan bu yardımın önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Gençlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Gençlerin bulunduğu otomobilden sadece demir yığını kaldı