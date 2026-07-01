Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karaman Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. (25) yönetimindeki 70 ABK 882 hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı'nda İ.S. (66) idaresindeki 70 EK 084 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar