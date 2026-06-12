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Serinlemek için Göksu Çayı'na giren genç akıntıya kapıldı

Serinlemek için Göksu Çayı'na giren genç akıntıya kapıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren 4 gençten 3'ü kurtarılırken, İsa Ö. isimli genç akıntıya kapılarak kayboldu. Polis dalgıç ekipleri kayıp genci arıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdikleri Göksu Çayı'nda akıntıya kapılan 4 gençten 3'ü kurtarılırken, biri kayboldu. Gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü tarihi Kızılin Köprüsü Göksu Çayı'nda meydana geldi. V.A. (17), Hasan G. (20) ve Ali Y. (19) ve İsa Ö. (20), serinlemek amacıyla suya girdi. 4 genç akıntıya kapıldı. Gençlerin su içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Hasan G., Ali Y., ve V.A., kurtarılırken İsa Ö. gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençlere olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri İsa Ö.'nün bulunması çalışma yaptı. Dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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