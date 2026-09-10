Doha Büyükelçisi Göksu'dan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'ye veda ziyareti

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, görev süresi sona eren Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu kabul etti.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Büyükelçi Göksu'yu başkent Doha'daki bakanlık ofisinde kabul etti.

Görev süresini tamamlayan Büyükelçi Göksu'ya gelecekteki görevlerinde başarılar dileyen Al Sani, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Al Sani, veda ziyaretinin ardından Büyükelçi Göksu'yu bakanlıktan uğurladı.

Kaynak: AA