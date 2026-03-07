İzmir'de bıçaklı cinayetin şüphelisi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 26 yaşındaki Muhammed Musa, tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın şüphelisi Ahmed E. O., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, 5 Mart'ta Göksu Mahallesi'nde gerçekleşti ve Musa'nın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.
Olay, 5 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Göksu Mahallesi 693 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Muhammed Musa ile Ahmed E. O. arasında tartışma çıktı. Olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmed E. O., üzerinde bulunan bıçakla Muhammed Musa'yı göğsünden bıçakladı. Ahmed E. O. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Musa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise bir süre sonra ilçede saklandığı bir adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmed E. O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.