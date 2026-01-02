Haberler

Kar Yağarken Havuza Girdi, Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi
Güncelleme:
Koza Mahallesi'nde yaşayan Vural Göksu, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, evinin bahçesindeki havuza girdi. Kar altında yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göksu, görüntüleri de sanal medya hesabından, "Soğuktan yörüngem şaştı" notuyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
