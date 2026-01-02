Kar Yağarken Havuza Girdi, Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

AMASYA'da, Vural Göksu (41), kar yağarken, hava sıcaklığının 0 derece olduğu anlarda, evinin bahçesindeki havuza girdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koza Mahallesi'nde yaşayan Vural Göksu, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, evinin bahçesindeki havuza girdi. Kar altında yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göksu, görüntüleri de sanal medya hesabından, "Soğuktan yörüngem şaştı" notuyla paylaştı.