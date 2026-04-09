Esenler Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu kamuoyuyla paylaşıldı

Esenler Belediye Meclis Toplantısı'nda, belediyenin 2025 yılı Faaliyet Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sunum yapan Göksu, Türkiye'de örnek belediyecilik hizmetlerine imza attıklarını ve ilçenin talihini değiştiren bir yönetim anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Göksu, sunumunda, faizsiz belediyecilik, geliri giderden fazla bütçe, öz kaynak gelirlerinin yüksekliği, ihalelerin şeffaflığı, kentsel dönüşüm ve vatandaş memnuniyetine değindi.

Belediye bütçesinden hiç faiz ödemesinin yapılmadığını, bu konuda önemli bir çalışmaya imza attıklarını, belediyenin gelirinin gideri karşılama oranının yüzde 106,72'ye ulaştığını belirten Göksu, belediyenin bütçe yapısına ilişkin bilgi vererek, gelirlerin yaklaşık yüzde 70'inin öz gelirlerden oluştuğunu, yalnızca yüzde 30'unun diğer kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Göksu, belediyenin taşınmaz varlığının 192 milyar lira seviyesine ulaştığını da açıkladı.

Şeffaflık konusuna da dikkati çeken Göksu, belediye tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 99,3'ünün açık ihale yöntemiyle yapıldığını, yalnızca yüzde 0,7'sinin doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiğini aktardı. Belediye kanununda yer alan yüzde 10'luk doğrudan temin sınırına yaklaşılmadığını belirten Göksu, bu tablonun hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Göksu, belediyenin bir yıl içinde toplam 2 bin 65 iş kalemini hayata geçirdiğini, performans hedeflerinin yüzde 97,63 oranında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini ve bugüne kadar ilçede 65 bin konutun dönüştürüldüğünü anlatan Göksu, bu süreçte toplam 112 milyar liralık yatırım yapıldığını, dönüşüm projeleriyle birlikte otopark yatırımları ve "güvenli şehir" uygulamalarıyla da ilçenin çehresinin önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Sunumunda bir araştırmaya da değinen Göksu, "Yapılan araştırmalara ve Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi verilerimize göre vatandaşlarımızın memnuniyet oranı yüzde 98,73 seviyesine ulaştı. Bu sonuç ilçemizde gerçekleştirdiğimiz belediyecilik hizmetlerinin sahadaki karşılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Belediyenin her daim denetlendiğini ve bu denetim süreçlerinden başarıyla geçtiğini kaydeden Göksu, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Sayıştay denetimlerinden, 2024 yılında ise 2020-2024 yıllarını kapsayan mülkiye müfettişleri teftişinden geçtiklerini, 2025 yılı içerisinde de Sayıştay denetimlerinin tamamlandığını belirtti.