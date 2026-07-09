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Giresun'da doğa turizmine yeni rota: "Beyazdan Maviye Yolculuk"

Giresun'da doğa turizmine yeni rota: 'Beyazdan Maviye Yolculuk'
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Giresun'da Mavi Göl ile Göksu Travertenleri'ni birbirine bağlayacak 'Beyazdan Maviye Yolculuk' projesi için çalışmalar başladı. 58 milyon TL yatırımla 2 bin 400 metrelik yürüyüş rotası, seyir terasları ve hobbit evleri yapılacak.

Giresun'da her yıl yaklaşık 1 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan, kentin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göksu Travertenleri ile Mavi Göl, "Beyazdan Maviye Yolculuk" projesiyle birbirine bağlanıyor.

Doğa turizmine yönelik yatırımlarını sürdüren Giresun İl Özel İdaresi, Mavi Göl ile Göksu Travertenleri arasında bulunan kanyon bölgesini yeni bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarını başlattı. Proje kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak uygulama sürecinin ilk adımı atıldı.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, KDV hariç 58 milyon 928 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 2 bin 400 metre uzunluğunda yürüyüş rotasının oluşturulacağı belirtildi. Güzergahta ziyaretçilerin doğayı daha yakından deneyimleyebileceği seyir terasları, çardaklar, hobbit evleri, yağmur barınakları ve taş değirmenin yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, turkuaz renkli sularıyla öne çıkan Mavi Göl ile beyaz görüntüsüyle ilgi gören Göksu Travertenleri arasında uzanacak yürüyüş rotasının, Giresun'un doğa turizmine yeni bir değer kazandıracağı vurgulanarak, "Bölgenin turizm potansiyelini daha da artırması hedeflenen proje, ziyaretçilere doğayla iç içe eşsiz bir gezi deneyimi sunacak" denildi.

Turizm dört mevsime yayılacak

Açıklamada ayrıca, son yıllarda Mavi Göl, Göksu Travertenleri, Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylaları başta olmak üzere doğal güzellikleriyle öne çıkan Giresun'un yılda yaklaşık 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çekildi.

"Beyazdan Maviye Yolculuk" projesinin tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre vakit geçirmesinin ve doğa turizminin dört mevsime yayılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, yer tesliminin ardından yüklenici firmanın kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla Mavi Göl ile Göksu Travertenleri arasında oluşturulacak yeni yürüyüş rotasının, ziyaretçilere doğanın içinde beyazdan maviye uzanan unutulmaz bir keşif deneyimi sunacağı kaydedildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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