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Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi

Adıyaman'da girdiği çayda akıntıya kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un aranmasına 84 kişilik ekip ve dron desteğiyle devam edilirken, akşam saatlerinde ara verildi. Aramalar yarın sabah yeniden başlayacak.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran'da girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'u arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ile Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede 84 kişilik ekip ve dron destekli arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi.

Özkul'u arama faaliyetine yarın sabahtan itibaren devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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