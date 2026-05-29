Yüksekten düşerek ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 57 yaşındaki Mehmet Murat Göksu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi 1308 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Murat Göksu henüz bilinmeyen bir nedenle önceki gün pencereden aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Murat Göksu'yu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
