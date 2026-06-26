Menisküsü yırtılan 3 yaşındaki Eslem, "özel" ameliyatla sağlığına kavuştu

İzmir'de dış menisküsündeki yırtık nedeniyle yürümekte zorluk çeken 3 yaşındaki Eslem Göksu Ülkü, özel onarım ameliyatı sayesinde yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.

Buca'da yaşayan Eslem Göksu'nun, bir ay önce parmak uçlarının üzerinde yürümeye başladığını fark eden ailesi, kızlarını Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar tarafından muayene ve tetkikleri yapılan küçük kızın menisküsünde yapısal bozukluk olduğu ve bu nedenle yırtık meydana geldiği belirlendi.

Bunun üzerine ameliyata alınan küçük kız, yaklaşık iki saat süren özel onarım ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu.

"Özel ve daha küçük eklemler için kameralar getirdik"

Doç. Dr. Lokman Kehribar, AA muhabirine, menisküs yırtıklarını normalde kamera yardımıyla kapalı ameliyatla onardıklarını söyledi.

Eslem Göksu Ülkü'nün yaşının küçük olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını anlatan Kehribar, şunları kaydetti:

"Normalde kullandığımız alet ve kameralarla dizin içine girmek pek mümkün değildir. Özel ve daha küçük eklemler için kameralar getirdik. O şekilde ameliyat hazırlığı yaptık. Dış menisküs arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak risklidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatlarını kullandığımızda damara ve sinirlere zarar gelme ihtimali fazladır. O ihtimali göze almadık. Dizin arkasında ufak bir kesi yaparak, aparat kullanmadan, elimizle yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık. Yapısal olarak fazla menisküsü vardı. O kısmı aldık. Ben meslek hayatım boyunca 3 yaşında bir menisküs yırtığı hiç görmedim. Dünyada bakınca birkaç tane vaka örneği literatürde yayımlanmış. 4 yaşında ve 3,5 yaşında 2-3 vaka örneği var. Ülkemizde bununla ilgili vaka örneği yok."

Kehribar, ameliyatın ardından çocuklar için dizlik bulunmaması nedeniyle üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde Eslem'e uygun dizlik yaptırdıklarını söyledi.

İki ay sonra koşup oynayabilecek

Eslem'in iki ay sonra yaşıtları gibi koşup oynayabileceğini anlatan Kehribar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ameliyat olmasaydı menisküs yerinden kopuk ayrıldığı ve dizi kitlendiği için olduğu yerde şişecekti. Yapısı bozulacaktı. Belli bir yerden sonra diz açılmadığı için ameliyat olmak zorunda kalacaktı. Uzun süre açık kalan menisküs yapısı bozulduğu için onarılma ihtimali olmayacaktı. Menisküs alınmak zorunda kalacaktı. Alındıktan sonra 6-7 yaşında dizin dış tarafı aşınmaya ve diğer kıkırdak yapısı bozulmaya başlayacaktı. Çocuğun kemik gelişimi devam ettiği için menisküs nakli de olmayacaktı. Mecbur 15-16 yaşına kadar yapabilecek bir şey yoktu. Oradaki hasarı izleyecektik."

Anne Fatma Ünlü Ülkü de kızının dizindeki dış menisküsün yırtıldığını öğrendiğinde çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

Ünlü, "Genelde yetişkinlerde duyduğumuz bir sıkıntı, çocuklarda hiç duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvendik. Onu araştırdık. Bu konuda ona güvendik, burada ameliyatımızı yaptırdık. Şükür, bir anne olarak mutluyum. Ameliyat öncesi tedirgindim. Ameliyatımız başarılı geçtiği için mutluyuz." diye konuştu.