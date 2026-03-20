Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki kafede düzenlenen programda vatandaşlar bayramlaştı.

Programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Bayram, şunları kaydetti:

"Bayramlar bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel bayramda acı yaşanmasını istemiyoruz. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum."