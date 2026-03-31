Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi

İstanbul'daki sağanak yağışın ardından derelerden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde renk değişimine neden oldu. Beykoz'da Göksu Deresi'nden gelen çamurlu akış, kıyısal ekosistemde sorunlara yol açabilir.

İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın bazı noktalarında renk değişimine neden oldu. Kahverengiye bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık 4 gün süren ve metrekareye 97,8 kilogram yağış düşen sağanak sonrası, derelerden taşan çamurlu su İstanbul Boğazı'na karıştı. Bu durum, özellikle kıyıya yakın bölgelerde suyun renginin kahverengiye dönmesine yol açtı. Beykoz'da Boğaz'a dökülen Göksu Deresi'nden gelen yoğun çamurlu akış dikkat çekerken, dere çevresinde bulunan bazı küçük teknelerin su alarak battığı görüldü.

'KARASAL GİRDİLER ARTAR'

Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar " dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Göksu Deresi'nin Boğaz'la birleştiği nokta dron ile görüntülendi. Kahverengi suyun yayılımı havadan net şekilde görülürken, bölgede bazı kişilerin zarar gören tekne ve botlarını kurtarmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular