Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi

İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın bazı noktalarında renk değişimine neden oldu. Kahverengiye bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık 4 gün süren ve metrekareye 97,8 kilogram yağış düşen sağanak sonrası, derelerden taşan çamurlu su İstanbul Boğazı'na karıştı. Bu durum, özellikle kıyıya yakın bölgelerde suyun renginin kahverengiye dönmesine yol açtı. Beykoz'da Boğaz'a dökülen Göksu Deresi'nden gelen yoğun çamurlu akış dikkat çekerken, dere çevresinde bulunan bazı küçük teknelerin su alarak battığı görüldü.

'KARASAL GİRDİLER ARTAR'

Renk değişimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi ABD, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Bunlar çamur. Kıyısal ekosistemde sorunlar olabilir. Çok yağmur yağdığında da karasal girdiler artar " dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Göksu Deresi'nin Boğaz'la birleştiği nokta dron ile görüntülendi. Kahverengi suyun yayılımı havadan net şekilde görülürken, bölgede bazı kişilerin zarar gören tekne ve botlarını kurtarmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı