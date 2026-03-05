Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde "Medya ve Habercilik" söyleşisi düzenlendi

Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, CNN Türk Ana Haber Sunucusu Göksu Öngören Özgür'ü ağırladı. Özgür, medya sektörü ve habercilik üzerine deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, CNN Türk Ana Haber Sunucusu Göksu Öngören Özgür'ün katılımıyla söyleşi programı düzenlendi.

İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda, Özgür, geleceğin iletişimcileriyle mesleki deneyimlerini ve medya sektörüne dair tecrübelerini paylaştı.

Söyleşide habercilik mesleğine nasıl başladığını anlatan Özgür, televizyon haberciliğinde ekran önü ve saha çalışmalarından da bahsetti.

Özgür, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, televizyon haberciliğinin perde arkası, canlı yayın deneyimleri ve kariyer süreci hakkında bilgi verdi.

Programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yüksel Göktaş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
