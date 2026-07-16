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Sivaslı atıcılar 2 madalya ile döndü

Sivaslı atıcılar 2 madalya ile döndü
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Konya'da düzenlenen Trap Atıcılık 2. Bölgesel Milli Demokrasi Kupası'nda Sivaslı sporculardan Göksu Soyuyüce Türkiye şampiyonu, Elif Naz Demir ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya'da düzenlenen Trap Atıcılık 2. Bölgesel Milli Demokrasi Kupası'nda mücadele eden Sivaslı sporculardan Göksu Soyuyüce Türkiye şampiyonu, Elif Naz Demir ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya'da düzenlenen Trap Atıcılık 2. Bölgesel Milli Demokrasi Kupası'nda mücadele eden Sivaslı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen organizasyona Sivas'tan 9 sporcu katıldı. Şampiyonada Yıldız Kadınlar kategorisinde yarışan Sivaslı sporculardan Göksu Soyuyüce Türkiye şampiyonu olurken, Elif Naz Demir ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Başarılı sporcuların madalyaları, Atıcılık Uluslararası Sivas Bölgesi Hakemlerinden Bahadır Görüşük tarafından takdim edildi. Şampiyonada mücadele eden diğer Sivaslı sporcular da çeşitli kategorilerde üst sıralarda yer alarak organizasyonu başarıyla tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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