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Kozan'da Botla Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Kozan'da Botla Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde şişme botla balık avlamak isteyen 2 vatandaş, Göksu Çayı'nda mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin halatlarla gerçekleştirdiği müdahale sonucu vatandaşlar güvenli şekilde kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şişme botla balık avlamak için Göksu Çayı'na gelen 2 vatandaş, su kenarında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Salmanlı Mahallesi'nde, Göksu Çayı üzerindeki Salmanlı Tünelleri'nin ilerleyen kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla balık avına çıkan 2 vatandaş, çay kenarında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bulundukları noktadan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halatlar yardımıyla 2 vatandaşı güvenli şekilde yukarı çıkararak kurtardı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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