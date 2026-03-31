Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Cenk Alper Göksu, Albay Selahattin Çoban ile Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alaattin Türkmen, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Göksu, Çoban ve Türkmen, Tunçer ile makamında bir süre sohbet etti.

Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Tekirdağ'da anne adaylarına ""gebe okulu"nda eğitim

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim veriliyor.

Gebe okulunun, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi durumlarla baş etmelerini öğrenmeleri amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hastane bünyesinde görev yapan uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika veriliyor.

Şarköy'de itfaiye istasyonu hizmete açılacak

Şarköy ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan itfaiye istasyonu hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde inşa edilen istasyonun, modern donanımıyla bölgenin afet güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Şarköy İtfaiye İstasyonu'nda, 7 itfaiye aracının aynı anda konuşlanabileceği kapalı park alanı ile 138 metreküplük yer altı su deposu bulunuyor.

İstasyonun açılışı 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

