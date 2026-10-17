Bingöl Solhan'da rampayı çıkamayan tır geri kayarak uçurum kenarında asılı kaldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde rampayı çıkamayan malzeme yüklü tır geri kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Göksu köyü yolunda rampayı çıkmakta zorlanan inşaat malzemesi yüklü tır, geri doğru kaydı. Uçurum kenarında askıda kalan tırda meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tırın çıkarılması için vinç çağrıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı