Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olmuştu! ICRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi

Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İCRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İçer'in 'kadına karşı olası kastla öldürme' ve 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından müebbet hapis istendi.