Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olmuştu! ICRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında müebbet hapis talebi
Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı. İCRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında, Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İçer, 'kadına karşı olası kastla öldürme' ve 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dolayı müebbet hapis cezası ile karşı karşıya.
Avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İCRAYPEX'in sahibi Gökalp İçer hakkında Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
İçer'in 'kadına karşı olası kastla öldürme' ve 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından müebbet hapis istendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam