Karabük İdman Yurdu ve Orduspor 1-1 Beraber Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında oynanan karşılaşmada Karabük İdman Yurdu, evinde Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Tugay Keleş ve Ege Özkayımoğlu kaydetti. Ayrıca, Karabük İdman Yurdu'ndan Göksu Mutlu 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Ramazan Haymana, Abdullah Polat, Mehmet Kirişçioğlu

Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Göksu Mutlu, Mert Özyıldırım (Mustafa Yorulmaz dk. 85), Seyit Ali Kahya (Emin Temel dk. 85), Eray Uysal (Kaan Erdoğan dk. 74), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Arda Belen, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz, Tugay Keleş (Berkcan Cengiz dk. 82)

Orduspor 1967: Mertcan Dağlı, Eren Tunalı (Alim Harlak dk. 64), Hakan Çinemre (Mert Denizli dk. 87), Oğulcan İnanç, Mümin Uyar (Arda Köksal dk. 46), Ege Özkayımoğlu, Ömer Alper Tatlısu, Erdem Onur Beytaş (Alaattin Öner dk. 87), Ali Kemal Başaran (Arda Görmüş dk. 64), Sarper Çağlar, Tolga Cevher

Goller: Tugay Keleş (dk. 59) (Karabük İdman Yurdu), Ege Özkayımoğlu (dk. 83) (Orduspor 1967)

Kırmızı kart: Göksu Mutlu (dk. 89) (Karabük İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Ege Okka, Tugay Keleş, Eray Uysal, Göksu Mutlu, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu), Tolga Cevher, Ege Özkayımoğlu, Oğulcan İnanç (Orduspor 1967) - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



