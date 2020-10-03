Çanakkale Haberleri

Çanakkale - 1.10.2020

Kale ile yaptıkları anlaşmaya da değinen Algıer, şunları aktardı: "Bu anlayış doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana, sektör paydaşlarımız ile geliştirdiğimiz diyaloğun son derece kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş birlikleri kurarak sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sanayici mirası ve girişimciliği ile sektörümüzün önderlerinden olan, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değerler katan itibarlı şirketler grubu Kale ile yapmış olduğumuz güç birliği ile üst segment ürünlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz, daha konforlu bir tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi değerlerine sahip çıkan, ürün ve hizmetleriyle sektöre ilham olan Kale ile bu yolcuğun içerisinde olmaktan çok memnunuz. 2020 yıl sonuna kadar 14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız anlaşmanın ilk altı aylık süreçte satışlarımıza yüzde 5 oranında pozitif yönde yansıyacağını düşünmekteyiz. İlk altı ayın ardından bu artı değer kademeli olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini diğer bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yapılanmamıza da destek olacağını öngörüyoruz." Geberit'in tasarım ödüllü ürünleri de Kale satış noktalarından müşteriye ulaşacak Açıklamaya göre ayrıca, Geberit'in önemli tasarım ödüllerine de sahip seçkin ürünleri, Kaleseramik'in prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve EdilcuoghiEdilgres ürünleri ile birlikte tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak.