Çanakkale Haberleri
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Çanakkale Haberleri

Çanakkale haber, Çanakkale son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyorÇanakkale - Bugün
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandıÇanakkale - Bugün
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
Çanakkale: Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüldüÇanakkale - Bugün
Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüldü
Çanakkale: AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay olduÇanakkale - Bugün
AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay oldu
Çanakkale: Son dakika haber... Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3Çanakkale - Bugün
Son dakika haber... Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Çanakkale: 'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldıÇanakkale - Bugün
'Dikenli yılan balığı' Çanakkale'de ağlara takıldı
Çanakkale: Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandıÇanakkale - Bugün
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
Çanakkale: Şehirlerin gelişimi ve yeni projeler için bir araya geldilerÇanakkale - Bugün
Şehirlerin gelişimi ve yeni projeler için bir araya geldiler
Çanakkale - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020
(Ankara/13.00/15.30/18.30/Aydın/15.00/Çanakkale/14.
Çanakkale: Tarihi saat kulesine Azerbaycan bayrağı asıldıÇanakkale - Dün
Tarihi saat kulesine Azerbaycan bayrağı asıldı
Çanakkale: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıÇanakkale - Dün
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Çanakkale: Bayramiç'te kaçak tütün operasyonuÇanakkale - Dün
Bayramiç'te kaçak tütün operasyonu
Çanakkale Boğazı'nda ilk kez görüldü
Çanakkale - Dün
CHP'nin il belediye başkanları toplantılarının 5'incisi Sinop'ta yapıldı
Ardahan, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop Belediye Başkanlarının katılımıyla Buzhane binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin kentlerinde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
Çanakkale: Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandıÇanakkale - Dün
Sosyal demokrat il belediye başkanları Sinop'ta toplandı
Çanakkale - Dün
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çanakkale: Dalyan Köyü Muhtarlığından Öğrencilere Tablet DesteğiÇanakkale - Dün
Dalyan Köyü Muhtarlığından Öğrencilere Tablet Desteği
Çanakkale: Biga'da kaçak sigara ve tütün operasyonuÇanakkale - Dün
Biga'da kaçak sigara ve tütün operasyonu
Çanakkale: Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusuÇanakkale - Dün
Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusu
Çanakkale: Son dakika haberi | Çan'da yıkılan hükümet binasına denetlemeÇanakkale - Dün
Son dakika haberi | Çan'da yıkılan hükümet binasına denetleme
Çanakkale: Çan'da maske denetimiÇanakkale - Dün
Çan'da maske denetimi
Çanakkale: Çanakkale Köprüsü'nün yapımında deniz canlıları duyarlılığıÇanakkale - Dün
Çanakkale Köprüsü'nün yapımında deniz canlıları duyarlılığı
Çanakkale - Dün
Müzekart, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda da kullanılabilecek
Müzekart'ın kullanıldığı yerler arasına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da dahil edildi.
Çanakkale: Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralıÇanakkale - 1.10.2020
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Çanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber! Çanakkale'de hileli zeytinyağı üreten firmayı bakanlık ifşa etti
Son dakika haberi... Çanakkale'de natürel sızma zeytinyağı üretimi gerçekleştiren bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; taklit, tağşiş yapıldığı veya etken ilaç maddesi ilave edildiği gerekçesiyle ifşa edildi.
Çanakkale: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çatışma çıkartmak karşımızdakinin tercihidir'Çanakkale - 1.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışma çıkartmak karşımızdakinin tercihidir"
Çanakkale - 1.10.2020
Samsun'dan Azerbaycan'a dualı destek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Azerbaycanlı Cemale İbadbeylioğul ise ülkesinin bütün evlatlarının düğüne gider gibi ölüme koştuğunu anlatarak, şunları kaydetti: "İşgalci Ermenistan, masumlara alçakça saldırarak dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Dünya bir avuç işgalci teröristin katliamına göz yumdu. Bu canlar, Karabağ'ın isminin değişmesine hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Can Azerbaycan'ım, evlatların şehadet şerbetini içmiş olabilir. Ama hüzünlü değiliz. Çünkü 100 sene evvel Çanakkale'de olduğu gibi bugün de vatan toprağı Karabağ için mücadele ediyoruz.
Çanakkale: Son dakika haber! Çanakkale'de Majestic batığına dalış turizmi çalışmalarında sona yaklaşıldıÇanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber! Çanakkale'de Majestic batığına dalış turizmi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Çanakkale: Samsun'dan Azerbaycan'a tam destekÇanakkale - 1.10.2020
Samsun'dan Azerbaycan'a tam destek
Çanakkale: Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' desteğiÇanakkale - 1.10.2020
Azerbaycan'a "gönüllü askerlik" desteği
Çanakkale: Özel çocuklar itfaiye eri olduÇanakkale - 1.10.2020
Özel çocuklar itfaiye eri oldu
Çanakkale: Son dakika haberi: İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusuÇanakkale - 1.10.2020
Son dakika haberi: İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusu
Çanakkale: Çanakkale'nin yeni gençlik ve spor il müdürü göreve başladıÇanakkale - 1.10.2020
Çanakkale'nin yeni gençlik ve spor il müdürü göreve başladı
Çanakkale: Son dakika haber! Çanakkale'de, Afganistanlı uyuşturucu çetesi çökertildiÇanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber! Çanakkale'de, Afganistanlı uyuşturucu çetesi çökertildi
Çanakkale - 1.10.2020
Kale ve Geberit'ten güçlü iş birliği
Kale ile yaptıkları anlaşmaya da değinen Algıer, şunları aktardı: "Bu anlayış doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana, sektör paydaşlarımız ile geliştirdiğimiz diyaloğun son derece kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş birlikleri kurarak sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sanayici mirası ve girişimciliği ile sektörümüzün önderlerinden olan, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değerler katan itibarlı şirketler grubu Kale ile yapmış olduğumuz güç birliği ile üst segment ürünlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz, daha konforlu bir tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi değerlerine sahip çıkan, ürün ve hizmetleriyle sektöre ilham olan Kale ile bu yolcuğun içerisinde olmaktan çok memnunuz. 2020 yıl sonuna kadar 14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız anlaşmanın ilk altı aylık süreçte satışlarımıza yüzde 5 oranında pozitif yönde yansıyacağını düşünmekteyiz. İlk altı ayın ardından bu artı değer kademeli olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini diğer bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yapılanmamıza da destek olacağını öngörüyoruz." Geberit'in tasarım ödüllü ürünleri de Kale satış noktalarından müşteriye ulaşacak Açıklamaya göre ayrıca, Geberit'in önemli tasarım ödüllerine de sahip seçkin ürünleri, Kaleseramik'in prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve EdilcuoghiEdilgres ürünleri ile birlikte tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak.
Çanakkale: Gündüz inşatta çalışıp gece uyuşturucu satmışlarÇanakkale - 1.10.2020
Gündüz inşatta çalışıp gece uyuşturucu satmışlar
Çanakkale - 1.10.2020
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Çanakkale: Alman bisiklet ustasından Türkiye turuÇanakkale - 1.10.2020
Alman bisiklet ustasından Türkiye turu
Çanakkale: Son dakika haber: Gündüz inşaatta çalışıp, akşam uyuşturucu satan çeteye operasyonÇanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber: Gündüz inşaatta çalışıp, akşam uyuşturucu satan çeteye operasyon
Çanakkale: Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve duraklarıÇanakkale - 1.10.2020
Dünya Kahve Günü'nde Türkiye'nin vazgeçilmez kahve durakları
Çanakkale: Kayısılı baklava işine giren kadın girişimci, siparişlere yetişemiyorÇanakkale - 1.10.2020
Kayısılı baklava işine giren kadın girişimci, siparişlere yetişemiyor
Çanakkale - 1.10.2020
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çanakkale: Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuÇanakkale - 30.9.2020
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale - 30.9.2020
Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği eylül ayı toplantısı yapıldı.
Çanakkale - 30.9.2020
Balıkesir'den 41 milyon 800 bin TL ihracat yapıldı
Balıkesir'de Ağustos ayında ihracat yüzde 24,3 artarak 41 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 21 artarak 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çanakkale'de Ağustos ayında ihracat yüzde 27,7 azalarak 10 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 36,9 artarak 5 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.
Çanakkale: ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale - 30.9.2020
ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale - 30.9.2020
Kırıkkale'den gönderilen süt şekerleri öğrencilere dağıtılıyor
İllerdeki görevlilerce teslim alınan süt şekerlerinin okullarda anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Çanakkale, Giresun, Isparta, Tokat, Kırıkkale ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlerinin Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiği aktarıldı.
Çanakkale: Bayramiç beyazı, doku kültürü yöntemiyle çoğaltıldıÇanakkale - 30.9.2020
Bayramiç beyazı, doku kültürü yöntemiyle çoğaltıldı
Çanakkale: TEKNOFEST 2020 muhteşem finali ile Gaziantep'te sona erdiÇanakkale - 30.9.2020
TEKNOFEST 2020 muhteşem finali ile Gaziantep'te sona erdi
Çanakkale: Çanakkale'de ihracat azaldı, ithalat arttıÇanakkale - 30.9.2020
Çanakkale'de ihracat azaldı, ithalat arttı
Çanakkale: ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale - 30.9.2020
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale: 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını Ağrılılara açtıÇanakkale - 29.9.2020
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı
Çanakkale Namaz Vakitleri
İmsak05:43
Öğle13:08
İkindi16:24
Akşam19:01
Yatsı20:19
Çanakkale Namaz VakitleriÇanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale Film Seansları
ÇANAKKALE
Yönetmen Sekiz Yüz
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ÇANAKKALE
Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
Tür Romantik
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Yönetmen After Paramparça
Tür Romantik
ÇANAKKALE
Yönetmen Yarımada
Tür Aksiyon
Eski adı Dardanel olan ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Çanakkale’nin Ege ve Marmara’da toprağı vardır. Adını, Anadolu yakasındaki Çanak Kalesi’nden almaktadır. Yüz ölçümü 9737 kilometre karedir ve Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlar. İlçeleri ise Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Merkez, Yenice’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çanakkale haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çanakkale son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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