Çanakkale Haberleri

Çanakkale - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020
(Ankara/13.00/15.30/18.30/Aydın/15.00/Çanakkale/14.
Çanakkale - Dün
CHP'nin il belediye başkanları toplantılarının 5'incisi Sinop'ta yapıldı
Ardahan, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop Belediye Başkanlarının katılımıyla Buzhane binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin kentlerinde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
Çanakkale - Dün
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çanakkale - Dün
Müzekart, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda da kullanılabilecek
Müzekart'ın kullanıldığı yerler arasına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da dahil edildi.
Çanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber! Çanakkale'de hileli zeytinyağı üreten firmayı bakanlık ifşa etti
Son dakika haberi... Çanakkale'de natürel sızma zeytinyağı üretimi gerçekleştiren bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; taklit, tağşiş yapıldığı veya etken ilaç maddesi ilave edildiği gerekçesiyle ifşa edildi.
Çanakkale - 1.10.2020
Samsun'dan Azerbaycan'a dualı destek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Azerbaycanlı Cemale İbadbeylioğul ise ülkesinin bütün evlatlarının düğüne gider gibi ölüme koştuğunu anlatarak, şunları kaydetti: "İşgalci Ermenistan, masumlara alçakça saldırarak dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Dünya bir avuç işgalci teröristin katliamına göz yumdu. Bu canlar, Karabağ'ın isminin değişmesine hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Can Azerbaycan'ım, evlatların şehadet şerbetini içmiş olabilir. Ama hüzünlü değiliz. Çünkü 100 sene evvel Çanakkale'de olduğu gibi bugün de vatan toprağı Karabağ için mücadele ediyoruz.
Çanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber! Çanakkale'de Majestic batığına dalış turizmi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Çanakkale - 1.10.2020
Son dakika haberi: İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusu
Çanakkale - 1.10.2020
Kale ve Geberit'ten güçlü iş birliği
Kale ile yaptıkları anlaşmaya da değinen Algıer, şunları aktardı: "Bu anlayış doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana, sektör paydaşlarımız ile geliştirdiğimiz diyaloğun son derece kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş birlikleri kurarak sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sanayici mirası ve girişimciliği ile sektörümüzün önderlerinden olan, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değerler katan itibarlı şirketler grubu Kale ile yapmış olduğumuz güç birliği ile üst segment ürünlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz, daha konforlu bir tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi değerlerine sahip çıkan, ürün ve hizmetleriyle sektöre ilham olan Kale ile bu yolcuğun içerisinde olmaktan çok memnunuz. 2020 yıl sonuna kadar 14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız anlaşmanın ilk altı aylık süreçte satışlarımıza yüzde 5 oranında pozitif yönde yansıyacağını düşünmekteyiz. İlk altı ayın ardından bu artı değer kademeli olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini diğer bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yapılanmamıza da destek olacağını öngörüyoruz." Geberit'in tasarım ödüllü ürünleri de Kale satış noktalarından müşteriye ulaşacak Açıklamaya göre ayrıca, Geberit'in önemli tasarım ödüllerine de sahip seçkin ürünleri, Kaleseramik'in prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve EdilcuoghiEdilgres ürünleri ile birlikte tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak.
Çanakkale - 1.10.2020
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Çanakkale - 1.10.2020
Son dakika haber: Gündüz inşaatta çalışıp, akşam uyuşturucu satan çeteye operasyon
Çanakkale - 1.10.2020
Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çanakkale - 30.9.2020
Lapseki'de Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği eylül ayı toplantısı yapıldı.
Çanakkale - 30.9.2020
Balıkesir'den 41 milyon 800 bin TL ihracat yapıldı
Balıkesir'de Ağustos ayında ihracat yüzde 24,3 artarak 41 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 21 artarak 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çanakkale'de Ağustos ayında ihracat yüzde 27,7 azalarak 10 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 36,9 artarak 5 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.
Çanakkale - 30.9.2020
Kırıkkale'den gönderilen süt şekerleri öğrencilere dağıtılıyor
İllerdeki görevlilerce teslim alınan süt şekerlerinin okullarda anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Çanakkale, Giresun, Isparta, Tokat, Kırıkkale ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlerinin Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiği aktarıldı.
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Eski adı Dardanel olan ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Çanakkale’nin Ege ve Marmara’da toprağı vardır. Adını, Anadolu yakasındaki Çanak Kalesi’nden almaktadır. Yüz ölçümü 9737 kilometre karedir ve Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlar. İlçeleri ise Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Merkez, Yenice’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çanakkale haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çanakkale son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.