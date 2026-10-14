İstanbul'daki olumsuz hava nedeniyle yolcu uçakları Çanakkale'ye güvenli iniş yaptı

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Barselona ve Çukurova havalimanlarından kalkan yolcu uçakları İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Barselona'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı saat 12.30'da, Çukurova'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı ise saat 13.30 sıralarında İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Yolcular uçaklarda beklerken uçakların İstanbul'daki hava şartlarına bağlı olarak tekrar kalkış yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı