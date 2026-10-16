TÜBİTAK destekli projede Çanakkale'de 30 ortaokul öğrencisi afet eğitimi aldı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Çanakkale'de yürütülen proje kapsamında 30 ortaokul öğrencisi, afet bilincini saha çalışmaları ve uygulamalı eğitimlerle geliştirdi.

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen "Doğanın İzinde: Afet Farkındalığı Eğitimi Projesi"ne kentteki okullarda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün destek sağladığı proje kapsamında öğrencilere afetlere hazırlık, ilk yardım, iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında eğitim verildi.

Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli matematik öğretmeni ve proje yürütücüsü Dr. Sibel Taşçı, AA muhabirine, Çanakkale'nin deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleri taşıdığını belirterek, projeyle afet bilincinin farklı boyutlarıyla ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Afetlerin yalnızca depremle sınırlı olmadığına işaret eden Taşçı, yangınların, iklim değişikliğinin, çevresel etkilerin ve kültürel mirasın korunmasının da proje kapsamında ele alındığını dile getirdi.

Eğitimlerde öğrencilere deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afetlerde ilk yardım ve ilk 72 saatin önemine ilişkin bilgi verildiğini söyleyen Taşçı, şöyle konuştu:

"Sağlık ekibi eğitmenlerimizle beraber acil durumla karşılaşıldığında nasıl bir ilk yardıma ihtiyaç olduğu, hangi konularda bilgi sahibi olmamız gerektiğini öğrettik. Doğada küresel ısınmanın bitkiler üzerindeki etkilerini ve küresel ısınmanın su çevrimine olan etkisini inceledik. Troya Antik Kenti'nde??????? de yangınla beraber antik kent nasıl etkilenmiş bunu görme ve öğrenme fırsatı bulacağız. Bu projeyle çocuklar farklı alanlarda gözlem ve uygulamalar yaparak afetlere ilişkin bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu."

Afetler yerinde gözlemlendi

Proje uzmanı ve ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Caymaz da doğrudan gözlem ve saha çalışmalarının öğrenme sürecine katkı sağladığını dile getirdi.

Çanakkale'deki doğal alanlarda iklim değişikliğinin etkilerini ele aldıklarını belirten Caymaz, Atikhisar Barajı çevresinde su kaynakları, kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Caymaz, farklı kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin, öğrencilerin afetler ve çevre konusunda farkındalık kazanmasına katkı sağladığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman Hakan Alan da eğitimlerde öğrencilere afet durumlarında ilk yardım ve doğru müdahale konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Kaynak: AA