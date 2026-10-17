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Çanakkale Biga'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Çanakkale Biga'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde saat 12.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sanayide marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Biga ilçesi sanayi sitesinde bir marangoz atölyesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle marangoz atölyesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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