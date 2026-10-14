Haberler

Çanakkale'de jandarma operasyonlarında 112 kişi yakalandı, 15'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de jandarma operasyonlarında 112 kişi yakalandı, 15'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik açıklamasına göre, Çanakkale'de 5-11 Ekim'de jandarma ekiplerince yürütülen huzur uygulamaları ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 112 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5-11 Ekim'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 317 umuma açık işletme, 81 metruk bina, 127 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 9 bin 312 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 3 bin 265 aracın denetimi tamamlandı. Araç sorgulamaları neticesinde 6 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 112 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma İstanbul'da görülecek

Mezdeke Aynur cinayetinde hesap günü! 4 sanığa müebbet talebi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Collin Gosselin’den annesine ağır suçlama: Beni iki yıl bodruma kilitledi

Televizyon yıldızının oğlundan ağır iddia: 2 yıl bodruma kilitlendim