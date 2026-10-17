Çanakkale'de 55 üreticiye 62 bin 500 kilogram sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Çanakkale İl Tarım Müdürülüğü tarafından çiftçilere 'Sertifikalı Buğday Üretimini Geliştirme Projesi' çerçevesinde sertifikalı buğday dağıtımı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de kaliteli buğday üretimini arttırmak amacıyla valilik destekleri ile İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarlada İzimiz Harmanda Yüzümüz Var - Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi' çerçevesinde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde 55 üreticiye 2 bin 780 dekar tarım alan için 62 bin 500 kilogram Esperia çeşit sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde gerçekleştirilen programa İl Müdürü Ergün Demirhan, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, ilçe ve şube müdürleri ile teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı