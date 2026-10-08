1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale'de bakım 30 Ekim'e kadar sürecek

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde muhtelif yerlerdeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları 30 Ekim'e kadar devam edecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri Yolu'ndaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprüden devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerindeki Handere-2 Köprüsü ile Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1. kilometrelerinde sanat yapılarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA