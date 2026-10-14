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Çanakkale'de kanadına olta misinası dolanan karabatak tedavi edilip doğaya salındı

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Çanakkale'de kanadına olta misinası dolanan karabatak tedavi edilip doğaya salındı
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Çanakkale'de Sarıçay'da kanadına dolanan olta misinası nedeniyle yaralanan karabatak, DKMP ekiplerince tedaviye alındı. Beslenmesi ve sağlık kontrolleri yapılan karabatak, 24 saat sonra sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanına salındı.

Çanakkale'de kanadına dolanan olta misinasıyla yaralanan karabatak tedavi edilerek doğal yaşam alanına salındı.

Sarıçay içerisinde sağ kanadına dolanan olta misinası nedeniyle yaralanan karabatak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı. Karabatağın beslenmesi ve sağlık kontrolleri, uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildi. Gerekli tedavi süreçlerinin ardından 24 saatin ardından sağlığına kavuşan karabatak doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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