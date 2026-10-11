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Gelibolu'da banyodan çıkmayan 55 yaşındaki şahıs ekiplerce ölü bulundu

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Gelibolu'da banyodan çıkmayan 55 yaşındaki şahıs ekiplerce ölü bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 55 yaşındaki şahsın banyodan çıkmaması üzerine eşi 112'yi aradı. İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadının eşinin banyodan çıkmadığı ve yanıt alamadığını bildirmesi üzerine adrese giden ekipler, kilitli olan kapıyı açarak içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Yürek Baba Sokak'ta ikamet eden Avni Çakır (55) sabah saatlerinde girdiği banyodan çıkmaması üzerine eşi tarafından kontrol edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile içeri giren ekiplerin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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