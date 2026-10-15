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Gelibolu Güneyli'de fırtına balıkçı teknelerini vurdu, bazı tekneler battı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak, Saros Körfezi kıyısındaki Güneyli köyündeki balıkçı teknelerinde hasara yol açtı. Bazı tekneler su alarak batarken bazıları karaya vurdu, sahil kesiminde bazı ağaçlar devrildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, sahildeki balıkçı teknelerinde hasara yol açtı.

Saros Körfezi kıyısındaki Güneyli köyünde kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı balıkçı tekneleri su alarak batarken, bazıları da sürüklenerek karaya vurdu. Fırtına nedeniyle sahil kesimindeki bazı ağaçlar da devrildi.

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle muhtarlık olarak bölgede sürekli kontrol yaptıklarını belirtti.

Balıkçıları hava şartlarına karşı önceden uyardıklarını aktaran Kayışoğlu, "Şu ana kadar kayıklar ve kırılan ağaçlar dışında önemli bir sorun yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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