Çanakkale’den bisikletle umre yolculuğuna Karapınar’da mola

Çanakkale'de yaşayan 43 yaşındaki Murat Tecimen, umre ibadetini yerine getirmek üzere bisikletiyle Suudi Arabistan'ın Mekke kentine doğru yola çıktı. Yaklaşık 4 bin kilometre pedal çevirmeyi hedefleyen Tecimen, yolculuğu sırasında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Çanakkale'den kutsal topraklara bisikletiyle ulaşmak isteyen Murat Tecimen için 2 Ekim tarihinde yolculuk öncesi Dumlupınar Camii'nde

tören düzenledi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dualarla uğurlanan Tecimen bu anlamlı yolculuğunda Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Tecimen her gün 100 kilometre pedal çevirerek 40 günde kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyor. Yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğu boyunca farklı şehirlerden geçecek olan Tecimen, yolculuğunun Karapınar durağında gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçede bisikletinin arızalandığını belirten Tecimen, kendisine yardımcı olan tamircinin yolculuğunun amacını öğrenince ücret almadığını ve kendisinden dua istediğini söyledi. Her gittiği yerde insanların misafirperverliğiyle karşılaştığını ifade eden Tecimen, "Her gittiğim yerde misafirperverlik var. Karapınar'da bisikletim arızalandı. Bir bisiklet tamircisi yolculuğumu öğrenince para almadı, dua istedi. Benim ülkem çok güzel" dedi.

"Bu yolculuk sabrın, şükrün ve tevekkülün yolculuğu"

Bisikletle yola çıkma nedenini anlatan Tecimen, bu yolculuğun kendisi için yalnızca kilometreleri aşmaktan ibaret olmadığını vurguladı. Tecimen, "Her imkanım vardı ama bisikletle gitmek istedim. Çünkü bu yolculuk, sabrın, şükrün, tevekkülün ve teslimiyetin yolculuğudur. Başka bir vasıtayla birkaç günde aşılabilecek bir yolu emekle, sabırla, alın teriyle ve dua ile katetmek istedim" diye konuştu.

Çanakkale'den yola çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Tecimen, şehitlerin hatırasını yüreğinde taşıyarak kutsal topraklara doğru pedal çevirdiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı