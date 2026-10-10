Çanakkale Bozcaada’da otluk yangını trafodan çıktı, kontrol altına alındı

Çanakkale Bozcaada’da otluk yangını trafodan çıktı, kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangının trafodan çıktığı belirlendi. 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankerinin müdahalesiyle yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Bozcaada ilçesi Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Trafodan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı