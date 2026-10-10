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Çanakkale Bozcaada’da otluk yangını trafodan çıktı, kontrol altına alındı

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Çanakkale Bozcaada’da otluk yangını trafodan çıktı, kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başlayan yangının trafodan çıktığı belirlendi. 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankerinin müdahalesiyle yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Bozcaada ilçesi Göztepe mevkiinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Trafodan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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