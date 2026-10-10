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Çanakkale'de jandarmaya 48 kursiyer için Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu verildi

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Çanakkale'de jandarmaya 48 kursiyer için Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu verildi
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Çanakkale'de jandarmaya, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla 48 kursiyere Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu verildi. Kursta, ceza infaz koruma hizmetlerinin etkin ve güvenli yürütülmesi, mesleki yetkinliklerin artırılmasına yönelik eğitimler verildi.

Çanakkale'de jandarmalara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu verildi.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla 48 kursiyere yönelik Ceza İnfaz Koruma Hizmetleri Kursu gerçekleştirildi. Kurs çerçevesinde; ceza infaz koruma hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, görev sırasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin mesleki yetkinliklerin artırılması, personelin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlanmasına yönelik eğtimler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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