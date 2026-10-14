Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 8 organizatörden 7'si tutuklandı

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Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 81 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 81 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan 4 araca, 35 can yeleği, 10 can simidi ve 3 el hava pompasına el konuldu.

Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Öte yandan, 5-12 Ekim tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 9 bin 144 şahıs ve bin 900 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denetimler çerçevesinde 422 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Aramalarda 200 gram narkotik madde, 105 adet hap, ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Nitelikli yağma suçuna yönelik gerçekleştirilen planlı operasyonda yakalanarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol tedbiri ile 3'ü ise serbest bırakıldı.

Huzur uygulamaları sırasında toplamda 97 şüpheli yakalanırken 12'si çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 128 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı