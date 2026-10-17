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Biga'da sanayi sitesindeki hurda dükkanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Biga'da sanayi sitesindeki hurda dükkanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sanayi sitesindeki hurda dükkanında dün gece saat 23.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, polis inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sanayide hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Biga ilçesi sanayi sitesinde bir hurda dükkanında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurda dükkanındaki yangın büyümeden söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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