Biga'da sanayi sitesindeki hurda dükkanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sanayide hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Biga ilçesi sanayi sitesinde bir hurda dükkanında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurda dükkanındaki yangın büyümeden söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı