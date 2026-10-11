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Çanakkale Kepez'de çöp kamyonu 68 yaşındaki kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesi Halil İpek Sokak'ta yolda yürüyen 68 yaşındaki kadına çöp kamyonu çarptı; kadın hayatını kaybetti. Polis, sürücüyü gözaltına aldı, sürücünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

Çanakkale'ye bağlı Kepez beldesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Halil İpek Sokak'ta çöp kamyonu, yolda yürüyen 68 yaşındaki Ayşe K'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yeri polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekipleri Ayşe K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibince gözaltına alınan çöp kamyonunun sürücüsü İ.Z'nin, emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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